Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

On ne voit plus le Piton de la fournaise cracher de lave ce dimanche 16 février 2020. Mais un trémor résiduel est toujours enregistré sur les stations sismologiques les plus proches de l'éruption... Difficile de dire si l'éruption se termine ou non. En attendant, pour en prendre encore plein les yeux, les internautes continuent de nous partager leurs photos et vidéos. Retrouvez ces belles images réalisées de nuit, ainsi qu'un timelapse (vidéo en accéléré) par Thomas Hoarau.

On ne voit plus le Piton de la fournaise cracher de lave ce dimanche 16 février 2020. Mais un trémor résiduel est toujours enregistré sur les stations sismologiques les plus proches de l'éruption... Difficile de dire si l'éruption se termine ou non. En attendant, pour en prendre encore plein les yeux, les internautes continuent de nous partager leurs photos et vidéos. Retrouvez ces belles images réalisées de nuit, ainsi qu'un timelapse (vidéo en accéléré) par Thomas Hoarau.