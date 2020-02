Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La première moitié du mois de février a permis d'enregistrer un nombre de séismes beaucoup plus important sur le volcan sous-marin de Mayotte, soit 492 entre le 1er et le 15 février ce qui donne une moyenne de 30 par jour. Selon le dernier bulletin du REVOSIMA, le Réseau de surveillance Volcanologique et Sismologique de Mayotte, des moyens supplémentaires ont été déployés sur l'analyse des données.

