Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 minutes

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a fêté ses 40 ans ce samedi 7 mars 2020. L'occasion de rappeler quelques chiffres : "77 éruptions suivies et anticipées par l'observatoire, 1850 jours d'activité éruptive au Piton de la Fournaise, et en 2020, 103 capteurs installés sur l'ensemble de la Réunion faisant du Piton de la Fournaise le volcan le plus densément instrumenté au monde" indique l'observatoire. Un beau bilan ! L'occasion de retrouver l'OVPF à travers quelques photos d'Imaz Press Réunion. (Photos rb/www.ipreunion.com)

