Le mois de mars 2020 s'est montré particulièrement calme au Piton de la Fournaise avec l'arrêt de l'inflation et une sismicité faible, informe l'OVPF. Le volcan est bien confiné lui aussi et nous prive de toute activité. Bel effort de solidarité. A noter néanmoins des flux de CO2 dans le sol toujours élevés en champ lointain et une reprise de la sismicité ces deux derniers jours. A suivre donc... le mois d'avril s'annonce-t-il plus mouvementé ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

