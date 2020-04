Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Une crise sismique a été enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) ce jeudi matin 2 avril 2020, avec 92 séismes volcano-tectoniques superficiels détectés entre 8h15 et 8h51 heure locale. " Cette crise sismique a été accompagnée de déformation rapide (de l'ordre de 10-20 micro-radians). Ceci indique que du magma a quitté le réservoir magmatique superficiel et s'est propagé vers la surface" souligne l'OVPF. L'observatoire n'exclut donc pas une éruption possible à moyen terme, alors que la "reprise de la sismicité d'une manière générale sous le massif du Piton de la Fournaise depuis le 30 mars, accompagnée d'une reprise de l'inflation de l'édifice depuis deux jours "montrent que le réservoir magmatique superficiel se pressurise de nouveau. La préfecture a annoncé le passage en alerte 1 "éruption probable". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

