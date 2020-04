Ce jeudi 9 avril 2020, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a publié les premiers résultats de l'étude d'impact des retombées de cheveux de Pélé sur environ 130 sites distribués sur toute l'île. Cette étude a été réalisées grâce aux 130 contributions des habitants. Toute l'île est concernée par ces retombées, "seule exception pour l'instant, le cirque de Mafate" précise l'OVPF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

D’une façon générale il faudrait plus d’informations sur les retombées dans les trois cirques pour affiner cette première carte de science participative "Nou la fe" de retombées volcaniques. "On remarquera que la carte permet de suivre la dispersion des cheveux de grande taille (> 1 cm), mais elle ne peut pas prendre en compte les nombreuses particules plus fines, plus difficiles à observer" précise l'OVPF.