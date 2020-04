Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Dans son bulletin quotidien, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a noté une reprise de l'inflation (gonflement) de la zone sommitale. "Les GPS de la zone sommitale enregistrent une inflation, témoin de la mise en pression d'une source superficielle et profonde" indique le bulletin de ce mardi 14 avril 2020. "Depuis deux jours, une reprise de l'inflation et une présence importante de CO2 ont été relevés" précise Aline Peltier, directrice de l'OVPF. Cela signifie que que le magma est encore présent et remonte. "C'est une chose qui a régulièrement été observée à la fin de chaque éruption en 2018 et 2019" précise la volcanologue. Une éruption à moyen terme est donc probable. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

