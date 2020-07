Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Juillet à 16H14

Un peu plus d'un an après la découverte du nouveau volcan au large de Mayotte, les études continuent afin de percer les mystères de ce phénomène. L'apparition de ce volcan sous-marin de 800 km de haut à seulement 50 km du littoral a soulevé beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Deux nouvelles études du Bureau de recherches géologiques et minières ont été lancées, la première pour mieux cartographier le sol et anticiper de nouveaux séismes, l'autre pour étudier le système magmatique du volcan. (Photo d'archive BRGM)

Un peu plus d'un an après la découverte du nouveau volcan au large de Mayotte, les études continuent afin de percer les mystères de ce phénomène. L'apparition de ce volcan sous-marin de 800 km de haut à seulement 50 km du littoral a soulevé beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Deux nouvelles études du Bureau de recherches géologiques et minières ont été lancées, la première pour mieux cartographier le sol et anticiper de nouveaux séismes, l'autre pour étudier le système magmatique du volcan. (Photo d'archive BRGM)