L'observatoire volcanologique parle d'un mois d'août 2020 calme au Piton de la Fournaise avec moins d'un séisme par jour. Néanmoins l'accélération des mouvements sur le flanc Est observée depuis l'éruption d'octobre 2019 se poursuivent. L'OVPF publie son bulletin mensuel. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'OVPF en profite pour diffuser une carte des vitesses moyennes des déplacements verticaux et est-ouest entre le 31 octobre 2019 et le 3 août 2020. L’intensité des déplacements est donnée par la barre colorée. Les traits blancs et contours noirs représentent respectivement les fissures éruptives de 2019-2020 et leurs coulées de lave associées.

Au mois d’août 2020, l’OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total :

• 20 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2,5 km de profondeur) sous les cratères sommitaux ;

• 1 séisme profond (2,5 à 5 km de profondeur) ;

• 192 effondrements (dans le Cratère Dolomieu et au niveau des remparts de l’Enclos Fouqué et de la Rivière de l’Est (36)).

La sismicité sous le Piton de la Fournaise au cours du mois d’août 2020 est restée faible avec en moyenne moins d’un séisme volcanotectonique superficiel par jour.

Retrouvez le bulletin mensuel de l'observatoire ici.

