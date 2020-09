Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

"Depuis le 20 septembre une reprise de la sismicité est observée sous le Piton de la Fournaise" annonce l'Observatoire volcanologique. Entre le 20 et le 22 septembre 2020, ce sont 21 séismes de magnitude inférieure ou égale à 1 qui ont été enregistrés et localisés sous le cratère Dolomieu entre 1,7 et 2,2 km de profondeur.

