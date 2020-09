Un océanographe mauricien estime que le séisme de magnitude 4,4 ressenti à La Réunion lundi 21 septembre pourrait être lié à la naissance d'un volcan sous-marin à l'ouest de l'île Maurice. Une hypothèse à considérer avec prudence et à laquelle l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) n'a pas encore réagi. Le chercheur mauricien prend l'exemple de Mayotte qui a ressenti de nombreux séismes avant de réaliser l'existence d'un volcan sous-marin à 50 km des côtes. (Photo d'illustration)

Dans un article de l'Express.mu, un océanographe mauricien du nom de Vassen Kauppaymuthoo émet l'hypothèse que le tremblement de terre ressenti à La Réunion lundi dernier peut être dû à la naissance d'un volcan sous-marin.

Selon le chercheur, celui-ci pourrait être situé à l'ouest de Maurice et donc côté Réunion. Des internautes de l'île soeur disent en effet avoir également ressenti des secousses ce lundi 21 septembre, bien que le sismographe de la station météo de Vacoas n'ait détecté aucun séisme.

Pour Vassen Kauppaymuthoo, il faut cependant surveiller de près cette zone entre La Réunion et Maurice. La puissance du séisme ressenti lundi dernier est importante

Selon lui, "ce séisme serait dû à un ajustement de plaque du Mid Indian Ridge" rapporte L'Express.mu. Cette hypothèse de la naissance d’un volcan sur la côte ouest de Maurice semble possible à l'océanographe, qui rappelle que Mayotte a connu une longue série de séismes avant de découvrir un volcan sous-marin à 50 km de ses côtes.

Pour l'instant, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise n'a pas encore réagi à cette hypothèse. "La localisation du séisme, à 22 km au nord-ouest de Saint-Denis, est connue pour être une zone active" nous indiquait cependant Aline Peltier mardi dernier. "Tant que cela reste isolé, il n'y pas d'inquiétude à avoir" avait-elle ajouté.

De magnitude 4,4 sur l'échelle de Richter, qui compte 9 échelons, le séisme du lundi 21 septembre à La Réunion a principalement été ressenti dans le nord, mais également dans l'ouest et l'est et plus faiblement dans le sud de l'île. Il a été localisé à 27 km sous le niveau de la mer.

