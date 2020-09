Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Même si l'activité a un peu faibli, le volcan a continué de trembler dans la nuit du lundi 28 septembre au mardi 29 septembre 2020. Plus de 2.000 séismes ont été enregistrés depuis le début de la crise sismique à 12h04 lundi et 6h ce mardi. Le magma continue de se diriger vers la surface. A ce stade, il n'est pas possible de déterminer s'il y aura une éruption ou si la crise va se calmer sans suite comme cela a été le cas le 3 juillet dernier, précisent les volcanologues. La préfecture a déclenché "l'alerte 1 - éruption probable à brève échéance" et interdit l'accès l'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise (Photo rb/www.ipreunion.com)

Même si l'activité a un peu faibli, le volcan a continué de trembler dans la nuit du lundi 28 septembre au mardi 29 septembre 2020. Plus de 2.000 séismes ont été enregistrés depuis le début de la crise sismique à 12h04 lundi et 6h ce mardi. Le magma continue de se diriger vers la surface. A ce stade, il n'est pas possible de déterminer s'il y aura une éruption ou si la crise va se calmer sans suite comme cela a été le cas le 3 juillet dernier, précisent les volcanologues. La préfecture a déclenché "l'alerte 1 - éruption probable à brève échéance" et interdit l'accès l'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise (Photo rb/www.ipreunion.com)