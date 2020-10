Après une diminution du nombre de séismes, la crise sismique (au sens strict du terme), débutée le 28 septembre 2020 à 12h04 heure locale, s'est arrêtée aux alentours de 12h heure locale le 30 septembre, annonce l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. "En revanche la sismicité persiste toujours avec en moyenne sur les dernières heures, 4 séismes ou éboulements/heure" ajoute l'OVPF, une éruption est donc toujours possible. Nous publions ici le bulletin de l'OVPF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Encore raté. La crise sismique au Piton de la Fournaise est terminée depuis ce mercredi, midi. "Compte tenu de la forte diminution du nombre de séismes, le terme de " crise sismique " ne s’applique plus à l’heure actuelle", continue l'observatoire.

Entre le 28 et le 30 septembre (12h heure locale), environ 2.300 séismes (1551 séismes volcano-tectoniques sommitaux superficiels, 472 séismes volcano-tectoniques profonds, 48 longues périodes, et 217 séismes classés comme " indéterminés " car de faibles magnitudes) et 543 éboulements/effondrements superficiels ont été enregistrés par l’OVPF. Cette sismicité était située sous le sommet et sous le flanc Est du volcan (entre 1,6 et 5,2 km de profondeur).

Au cours de la journée du 30 septembre, les déformations se sont poursuivies sur le flanc Est du volcan, ainsi la station GPS " GPNG " de l’OVPF localisée dans la partie haute des Grandes Pentes, à 1414 m d’altitude, a poursuivi son glissement vers l'est de 10 cm, soit environ 70 cm au total depuis le début de la crise, et s’est soulevée d’environ 25 cm depuis début de la crise.

La persistance d’une sismicité et de déformation sous le flanc Est montre que l’intrusion du magma vers le flanc Est est encore active et qu’une éruption ne peut être exclue. Les équipes de l’observatoire restent mobilisées.

