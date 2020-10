L'activité sismique se poursuit sous le Piton de la Fournaise, ce vendredi 2 octobre 2020. L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a enregistré 58 séismes de divers classifications et 52 boulements sur la journée du 1er octobre, portant à penser qu'une éruption "ne peut être exclue". "Les déformations se sont poursuivies sur le flanc Est du volcan mais à un taux plus faible que les jours précédents", indique encore l'observatoire. Nous publions ici le bulletin de l'OVPF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une activité sismique est toujours enregistrée sous le Piton de la Fournaise (zone sommitale et flanc Est). Ainsi pour la journée du 01/10/2020, 8 séismes volcano-tectoniques sommitaux superficiels, 35 séismes volcano-tectoniques profonds sous le flanc Est, 1 séisme longue période, 14 séismes classés comme "indéterminés" (car de faibles magnitudes) et 52 éboulements/effondrements superficiels dans le secteur du flanc est, ont été manuellement pointés. 144 événements de plus petites amplitudes et non visibles pour les opérateurs ont été détectés et relocalisés automatiquement.

Au cours de la journée du 01/10/2020, les déformations se sont poursuivies sur le flanc Est du volcan mais à un taux plus faible que les jours précédents, ainsi la station GPS "GPNG" de l’OVPF localisée dans la partie haute des Grandes Pentes, à 1414 m d’altitude, a poursuivi son glissement vers l'est de 3 cm, soit environ 73 cm au total depuis le début de la crise, et s’est soulevée d’environ 26 cm depuis le début de la crise.

Les concentrations en CO2 dans le sol sont en augmentation en champ lointain (secteur Plaine des Cafres), cette augmentation est souvent associée à une remontée de magma depuis le niveau mantellique.

La persistance d’une sismicité et de déformation sous le flanc Est montre que l’intrusion du magma vers le flanc Est est encore active et qu’une éruption ne peut être exclue. Les équipes de l’observatoire restent mobilisées.

Niveau d'alerte : Alerte 1