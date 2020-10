Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Vendredi 02 Octobre à 15H47

Le volcan aime bien nous narguer cette année. Et décidément 2020 aura été une année étrange en termes d'éruptions. Bien que l'année ne soit pas encore terminée - on espère bien avoir une petite éruption pour le début de l'été au moins... - il faut remarquer qu'après une première éruption en février, les passionnés du Piton de la Fournaise n'ont pas pu beaucoup profiter du volcan cette année. Après une "éruption confinement", loin des regards, le volcan a connu une longue période de calme, ponctuée de plusieurs fausses alertes.

