L'activité sismique sous le Piton de la Fournaise continue de décroître. Ainsi pour la journée du 7 octobre 2020, 3 séismes volcano-tectoniques profonds ont été enregistrés sous le flanc Est, 2 séismes longue période, et 1 séisme classé comme "indéterminé" (car de faible magnitude) ont été manuellement pointés. Aucun éboulement/effondrement superficiels n'a été enregistré dans le secteur du flanc Est les dernières 24h. 17 événements de plus petites amplitudes et non visibles pour les opérateurs ont été détectés et relocalisés automatiquement. Nous publions ci-dessous la suite du communiqué de l'observatoire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

