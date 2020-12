Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Les équipes de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise se sont rendues sur le volcan ce jeudi 3 décembre afin de mener deux missions. La première consistait à l'installation d'une nouvelle station de surveillance hors Enclos et la maintenance de stations sur différents sites à l'intérieur et hors de son périmètre. La seconde a pour sa part permis la caractérisation de la nature géologique et de l'origine de l'éboulement de Piton de Crac avec prises de photos et échantillonnages. (Photos : Facebook- OVPF)

