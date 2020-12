"La diminution de l'intensité du trémor (séisme volcanique engendré par la remontée du magma ; ndlr) est habituelle pendant les premières heures d'une éruption, les fissures s'ouvrent et l'activité diminue" détaille Aline Peltier, directrice de l'OVPF.



Aux vues de la situation, c'est par ailleurs probablement la fissure la plus haute qui devrait être la plus active. Impossible cependant d'estimer la durée de cette éruption. "Nous avons des outils pour anticiper les éruptions, mais pas pour évaluer combien de temps elles dureront" souligne Aline Peltier. La diminution de l'intensité observée n'est donc pas gage de durée.

Par ailleurs, contrairement aux dernières éruptions, celle-ci s'est déclarée sur le front ouest du volcan. Un lieu inhabituel, mais qui fait sens : "quand il y a trop d'éruptions qui surviennent au même endroit, le magma est comme bouché et ne peut pas sortir, il sort donc sur le flanc opposé. On observe régulièrement ce phénomène" détaille la directrice de l'OVPF.

- Un volcan particulièrement actif -

L'année aura en tout cas semblé plutôt calme en termes d'activité volcanique, en comparaison à l'année 2019. Pour autant, même s'il n'y a eu "que" trois éruptions en 2020, il y aussi eu trois intrusions de magma avortées. "L'activité peut sembler faible si on la compare à l'année précédente, mais le Piton de la Fournaise reste très actif" assure enfin Aline Peltier.



Pour rappel, la dernière éruption remonte au 2 avril, et n'avait duré que quatre jours, se terminant le 6 avril. Il s'agissait de la deuxièmé éruption de l'année, qui s'était déroulée en plein confinement.

