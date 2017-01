Rivière des Pluies. Un cas manifeste de maltraitance a de nouveau été constaté ce mardi 3 janvier 2016, par une dame, hébergeant des animaux en famille d'accueil. C'est en allant travailler que Doria a retrouvé l'animal, gravement blessé, le museau et la cuisse tranchés par un sabre. Il a été transféré à la clinique vétérinaire de la commune, avant d'être euthanasié. L'association Envol TOIT, qui a publié les photos et l'histoire de l'animal, dénonce l'acte "de barbarie". De plus, selon les vétérinaires, les attaques au sabre seraient fréquentes les soirs de fête... Nous publions ci-après son message, à retrouver sur la page Facebook de l'association de protection animale. (Attention, les photos peuvent choquer.)

"Nous l'avons appelé SOUFFRANCE mais il aurait aussi pu se prénommer INDIFFERENCE ou DENI... 6 h du matin Aude, famille d'accueil de Doria se rend comme chaque matin chez ses patients et aperçoit un chien agonisant à la vue de tous. N'écoutant que son cœur, elle se précipite à la Clinique de la Rivière des Pluies suivie d'Isabelle. Ses blessures au sabre sont très profondes, il est tranché de partout, le vétérinaire nous informe qu'il est très mal cliniquement parlant, car selon lui, il agoniserait au moins depuis 48 heures. Sa cuisse aurait pu être réparée mais ses sinus sont tranchés et son cœur n'aurait pas résisté à l'anesthésie car trop faible.

Décision a été prise d'abréger sa douleur, Souffrance est parti rejoindre ceux de son espèce, et de là haut, il nous donne déjà la force de lutter contre cette barbarie insensée. Oui, je sais, nous allons encore avoir des commentaires désastreux sur le fait que nous publions des horreurs. Mais le constat est là, flagrant, devant nos yeux ahuris par tant de brutalité. On ne s'habitue jamais à l'ignominie.

Le vétérinaire nous assène en plus une triste vérité , les soirs de beuverie, j'écris volontairement beuverie, en l'occurrence Noël ou Nouvel An, il est fréquent de retrouver des chiens sabrés... Que dire après ça ? S'indigner ne suffit plus et nous ne fermerons jamais les yeux sur cette maltraitance récurrente.

D'aucuns vont encore penser que nous voulons stigmatiser une population : FAUX ! Nous dénoncerions les faits quelque soit le département ou le pays où nous serions. Il est de notre DEVOIR de le faire et il est de votre DEVOIR d'en prendre conscience et de transmettre ces informations.

Les actes abjects de cette sorte ne sont quasiment jamais punis et tant que des mesures coercitives n'auront pas été mises en place, nous posterons et posterons encore. Personne ne nous fera TAIRE !"

A noter que l'association ENVOL TOIT recueille et envoie des animaux en métropole, en vue de leur adoption.