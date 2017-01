L'association Coeur et mille pattounes appelle les Parisiens à l'aide. Après avoir été acheminée le 16 janvier dernier en métropole en avion, en vue de son adoption, la petite chienne Caramelle cédant à un moment de panique, a réussi à s'enfuir à la sortie de l'aéroport. Tous se mobilisent pour la retrouver entre Orly et Thiais. L'animal est facilement reconnaissable, puisqu'elle a été ébouillantée sur le flanc. Le temps presse car dans la région, les températures ne dépassent pas les 2 degrés.

"À sa sortie de l’avion, elle a été réceptionnée par la personne qui devait l’accueillir chez elle, raconte Cécilia Fernandes, militante de la protection animale, et qui participe aux recherches. Cette dernière était en train de lui installer son harnais lorsque la chienne a eu un mouvement de recul, parce qu’elle était entourée de personnes inconnues, qu’elle devait avoir peur parce qu’elle a déjà beaucoup souffert. Et elle a réussi à s’enfuir" raconte t-elle, citée par le Parisien.



"Depuis, elle a été aperçue à plusieurs reprises : devant le magasin de surgelés Picard, à Thiais, puis, quelques heures plus tard, aux alentours du restaurant Buffalo Grill, dans la même ville, avant d’être repérée par des automobilistes sur l’A86, à hauteur de Rungis, dans le sens Thiais-Antony" écrit toujours le média national, qui n'a pas été le seul à relater l'affaore en métropole.

"Personne n’a réussi à l’attraper. Mais les polices de l’aéroport et de l’autoroute ont été alertées, ainsi que les commissariats alentours, et les commerçants du secteur" est-il précisé.

C'est une zone triangulaire autour d'Orly qui est actuellement scrutée par les bénévoles d'Un coeur et mille pattounes.

"Cela fait déjà trois jours qu’elle erre dans le froid, elle n’est pas habituée à ce climat, et elle n’a plus de poils sur le flanc droit, parce qu’elle a été ébouillantée. Nous sommes très inquiets, insiste Cécilia Fernandes. Si quelqu’un l’aperçoit, il peut nous prévenir via la page Facebook que nous avons créée. Cette chienne a déjà vécu l’horreur, nous ne voulons pas qu’elle connaisse une fin tragique" termine t-elle.



Si vous voulez prendre part ou suivre les avancées des recherches, un groupe dédié a été créé par l'association : https://www.facebook.com/events/1581737128508626/

jm/www.ipreunion.com