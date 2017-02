Il a été appelé Mac Leod, en référence au film Highlander. Après avoir été récupéré couvert de plaies par les bénévoles de l'association Envol Toit, le chien retrouvé au milieu d'un parking dans le sud a été pris en charge par l'association ASSEZ - Allon Siouplé Sauv' Ensemb' Zanimos. Toujours hospitalisé, l'animal se fait encore opérer ce vendredi, ses plaies étant extrêmement profondes.

Il a été appelé Mac Leod, en référence au film Highlander. Après avoir été récupéré couvert de plaies par les bénévoles de l'association Envol Toit, le chien retrouvé au milieu d'un parking dans le sud a été pris en charge par l'association ASSEZ - Allon Siouplé Sauv' Ensemb' Zanimos. Toujours hospitalisé, l'animal se fait encore opérer ce vendredi, ses plaies étant extrêmement profondes.

Son pronostic vital engagé, l’animal a dû être opéré en urgence à son arrivé chez le vétérinaire, le 2 février dernier. Une cagnotte Leetchi a été ouverte par les bénévoles de l'association ASSEZ, qui a pris en charge l'animal. En quelques jours, les 800 euros nécessaires ont été payés par la solidarité des internautes.

Selon les premières constatations du vétérinaires, à la vue des blessures de Mac Leod, les hypothèses allaient "de la maltraitance l'entraînement au combat de chien". L'animal aurait subi plusieurs coups de sabre, un choc extrêmement violent et peut-être des morsures. Le chien doit encore subir une opération ce vendredi, puisque sa plaie située sur son cou peine à cicatriser et s’est rouverte.

Deux énormes taillades entouraient son cou et sa cuisse, tandis que des hématomes, provoquant un décollement de peau, ont du être soignés via une opération voulant éviter la septicémie. Qu’est-il arrivé à Mac Leod ? Malheureusement, ces questions, que les associations de protection animale et leurs bénévoles se posent sans cesse, restent sans réponse. Dans l’urgence, la santé du chien prévaut à toute poursuite.

Il est toujours possible de prendre des nouvelles de Mac Leod, sur la page Facebook de l'association ASSEZ. La structure est acutellement à la recherche d'une famille d’accueil dans le Sud pour recueillir l'animal, pour qu’il reprenne des forces, avant surement, d’être proposé à l’adoption.

jm.www.ipreunion.com