Ce samedi 4 mars 2017, les associations de protection animale s'associent pour de l'information dans les jardins de la mairie de Saint-Louis, de 10h00 à 18h00. La deuxième édition du "Kozman Zanimo", qui se veut ludique et musicale, sera aussi l'occasion d'échanges et de débats autour de la cause animale.

Ce samedi 4 mars 2017, les associations de protection animale s'associent pour de l'information dans les jardins de la mairie de Saint-Louis, de 10h00 à 18h00. La deuxième édition du "Kozman Zanimo", qui se veut ludique et musicale, sera aussi l'occasion d'échanges et de débats autour de la cause animale.

"Kozman Zanimo" est une jeune manifestation. La première édition, qui s'est déroulée à Saint-Paul en décembre dernier, a pour but de fédérer autour de la cause animale et de donner de la voix aux associations qui en assurent la protection au quotidien. Très engagées, avec peu de moyens, les structures ont besoin de visibilité pour faire connaître leur combat.

A l'initiative de Marie, musicienne, le "Kozman Zanimo" est né d'une réfléxion qu'elle a mené après avoir été elle-même confrontée aux fléaux de l'errance et de la maltraitance animale. "En tant qu'artiste je me suis demandé comment je pouvais amener mes compétences dans une cause qui me touche (...) allier la musique et la culture, aux associations" explique-t-elle.

Marie, comme les responsables des structures associatives participantes, rejointes cette fois-ci par Globice, qui oeuvre pour la protection des espèces marines, espèrent que le "Kozman" se transformera en festival autour de la cause. L'évènement a également pour mission d'informer la population sur "les devoirs que l'on a vis-à-vis des animaux et de leur bien-être", pour changer les choses, "que l'on soit proche de l'animal ou pas", souligne la musicienne.

Plus généralement, cela sera en musique et autour des associations que les débats et discussions auront pour objectif de "recréer ce lien que nous avons perdu avec l'animal en général". ASSEZ, Koz'Animal, 4 Pattes mi aid a zot, APPAR et Galiendo, seront présentes pour faire connaître leur travail au public.

Le programme de la journée

Des artistes se rallient à la cause animale :



10h00 : Ouistiti Sax Groove Machine



11h05 : Bringelles



12h00 : Lino Comedy



13h00 : Kaloune



14h00 : Byin mayé



14h50 : Saodaj'



15h55 : Maya Kamaty



17h15 : Dogo Fara



Et la participation des élèves de l'école Jean Jaurès de Saint-Pierre

Des ateliers collage, peinture, grave et la réalisation d'une fresque seront également proposés aux enfants.

jm/www.ipreunion.com