Une tortue verte a été retrouvée morte dans le chenal d'accès du port Ouest ce mardi 4 avril 2017 nous apprend Kélonia ce mercredi. Après avoir été autopsiée par le centre de soins, la femelle de 200 kilos, mesurant 119 centimètres, a été brisée en deux par une hélice de bateau, ce qui aurait provoqué la mort de l'animal.

Une tortue verte a été retrouvée morte dans le chenal d'accès du port Ouest ce mardi 4 avril 2017 nous apprend Kélonia ce mercredi. Après avoir été autopsiée par le centre de soins, la femelle de 200 kilos, mesurant 119 centimètres, a été brisée en deux par une hélice de bateau, ce qui aurait provoqué la mort de l'animal.

"L’autopsie a montré un changement d’alimentation récent. La partie distale de l’estomac était pleine d’algues rouges alors que la partie la plus proche de l’oesophage était remplie de jacinthes d’eau. Autant les algues rouges font partie du régime alimentaire habituel des grandes tortues vertes à La Réunion, autant la consommation de jacinthe d’eau (plante flottante d’eau douce) par les tortues marines est rare." précise Kélonia dans un communiqué.

"La consommation en surface des jacinthes entrainées en mer suite à la rupture du cordon littoral à Saint-Paul et Saint-Gilles lors des dernières fortes pluies, et dans la baie de Saint-Paul et à proximité de l’entrée du port Ouest a pu accroitre le risque de choc avec un bateau" continue le directeur du centre d esoin, Stéphane Ciccione.

"Le cadavre encore frais a permis de photo-identifier la tortue qui n’est pas connue dans la Base de photo-identification de Kélonia. L’occasion de rappeler lorsque l’on navigue de toujours surveiller la surface devant le bateau, et de réduire sa vitesse sur des fonds inférieurs à 50m de profondeurs, qui sont ceux où les tortues sont les plus abondantes" termine Kélonia.