En novembre dernier, la tortue caouanne prénommée Evelyne avait été retrouvée emmêlée dans un filet de pêche fantôme, au large de la Rivière Saint-Etienne. Depuis, la tortue poursuit sa convalescence au centre de soins Kélonia. Depuis son arrivée, les élève de CP et de CM1 de La Réunion, mais aussi de la métropole ont suivi l'état de santé de l'animal et lui ont transmis leur voeux de rétablissement, par le biais de dessins.

"Les enfants métropolitains ainsi que ceux des classes Réunionnaises de CP de Mme Blecon de l’école Paule Legros du Port et la classe de Mme Guérin de l’école Sarda Garriga de St Louis (niveau CM1) suivent l’évolution de l’état de santé d’Evelyne depuis son arrivée en Centre de soins" souligne le centre de soins.

La tortue caouanne continue de reprendre des forces et pourra être relâchée dés le feu vert du vétérinaire. "Feu vert qui ne devrait plus tarder car elle a bien cicatrisé et reprends du poids. Elle est passée de 58,2kg à 66kg" note Kélonia dans un communiqué.

Les enfants pourront par la suite, accompagner Evelyne à son retour à l'océan.