Amoureux et amoureuses des animaux de compagnie pourront trouver leur bonheur le 13 mai 2017. Le conseil départemental ouvre les portes du Jardin de l'Etat de Saint-Denis à l'occasion de la Journée d'amour : chiens et chats.

Adopter, faire chouchouter son animal ou simplement s’informer. Le samedi 13 mai 2017, les animaux à quatre pattes seront à l’honneur. De 9h à 17h, la Société Protectrice des Animaux (SPA) et la Réunion Protection Animale (RPA) en partenariat avec le Département de la Réunion proposeront 30 chiens et chiots et 15 chatons à l’adoption. " Ce sont des animaux des quatre coins de l’île. Ils ont eu un passé difficile ", rappelle Caroline Cuozzo, présidente de l’association RPA. Elle souligne également que l’adoption pourra se faire sous certaines conditions : "Il faut que ce soit une décision collégiale, issue d’une grande réflexion". Des précautions qui doivent être prises compte tenu du nombre d’abandons d’animaux. "Il y a 150 000 chiens errants sur l’île. On ne peut pas tous les aider puisque toutes les associations sont saturées", regrette-t-elle.

Ainsi, ceux qui souhaitent et qui sont autorisés à adopter un animal seront également informés sur son univers à travers les sept stands mis à disposition du public. Des professionnels les conseilleront sur l’éducation, l’alimentation et les soins de leur animal de compagnie. Le but est de "sensibiliser et conseiller la population réunionnaise sur la vaccination, les différentes maladies qui touchent nos chiens et qui peuvent même entrainer leur mort", explique Caroline Cuozzo. Les Réunionnais seront sensibilisés aux procédés d’identification, de stérilisation grâce aux différentes campagnes présentes sur l’île.

Une démonstration de dressage sera faite aux propriétaires. Les compagnons à quatre pattes, eux aussi, seront gâtés. Ils pourront ainsi profiter d’une mise en beauté gratuite faite par une toiletteuse. L’accès aux stands du Jardin de l’Etat sera gratuit pour tous. Cependant, uniquement les animaux tenus en laisse pourront y pénétrer. Des surprises sont également prévues et Caroline Cuozzo refuse d'en dire plus pour le moment.

Informations adoption

Pour ceux qui souhaitent adopter un animal, une pièce d’identité et un justificatif d’adresse datant de moins de trois mois seront demandés. Une pré-visite sera organisée au domicile des futurs propriétaires pour vérifier l’environnement dans lequel évoluera l’animal. Un contrat sera ensuite signé entre la famille et l’association. En effet, en cas de non soins apportés à l’animal, l’association se réserve le droit de le récupérer. De plus, pour procéder à l’adoption de chiots, un chèque de caution sera exigé par l’association.

de/www.ipreunion.com