Ses maîtres l'ont cherché partout. Un chien, type husky s'est retrouvé totalement coincé en haut d'une cascade de La Réunion, à 20 mètres de hauteur, après avoir suivi des canyoneurs dans leur périple. L'animal, surnommé Youki, a dû braver les torrents et rochers que présentait le canyon, aidé par un harnais confectionné par ses sauveteurs. Il a ensuite descendu tout le parcours, non sans mal. Selon les auteurs de la vidéo, ses maîtres ont été émus de retrouver leur compagnon, bien vivant et sans blessure. Les images suivantes sont empruntes d'émotion.

