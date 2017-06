L'association Réunion Protection animale (RPA) réitère son opération croquettes et adoption ce samedi 3 juin 2017 du côté de la Rivière des Pluies au Monde des animaux. Azuima Issa, Miss Réunion 2015, est la marraine de l'évènement. Le rendez-vous, dont l'entrée est gratuite, est donné de 8h30 à 18h30. (Photos : Association RPA)

L'association Réunion Protection animale (RPA) réitère son opération croquettes et adoption ce samedi 3 juin 2017 du côté de la Rivière des Pluies au Monde des animaux. Azuima Issa, Miss Réunion 2015, est la marraine de l'évènement. Le rendez-vous, dont l'entrée est gratuite, est donné de 8h30 à 18h30. (Photos : Association RPA)

Lors de la première édition de l'opération croquettes et adoption en décembre 2016, l'association Réunion Protection Animale, à l'origine de plusieurs centaines de sauvetages de chiens et de chats prisonniers de la rue, avait réussi à récolter une tonne de croquettes et permis l'adoption de sept petits chiens.

Cette année, la présidente de la structure, Caroline Cuozzo, mais aussi Azzuima Issa, Miss Réunion 2015 et marraine de l'opération, comptent sur la mobilisation des Réunionnais et espèrent les voir nombreux afin qu'ils viennent découvrir les chiens et chiots prêts à trouver une famille pour la vie, après avoir été sauvés par les bénévoles et familles d'accueil de RPA.

Car la structure a besoin d'aide. Le stock de croquettes est vide mais l'association est également saturée et ne peut plus opérer de sauvetage avant que les chiens déjà sauvés ne soient adoptés. Ce samedi, les Réunionnais sont invités à venir rencontrer les acteurs de l'association, mais aussi à y adhérer, à faire un don, d'argent ou de couverture, ou à proposer leur aide pour la cause animale.

RPA espère une forte mobilisation pour aider ceux qui ne parlent pas, mais qui ont beaucoup d'amour à offrir.

jm/www.ipreunion.com