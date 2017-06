Du 3 au 5 juin 2017, la Nordev présente les animaux de ferme et les animaux de compagnie. Seront mis à l'honneur les chiens de grande taille, les chats, les reptiles, les rongeurs, les oiseaux et bien d'autres animaux !

Le Salon Animalier Zanimos, c’est avant tout un voyage dans l’univers des animaux du monde entier, des plus minuscules et étonnants alevins nettoyeurs de pieds à la prestance des chevaux, en passant par l’abondante variété des races de chiens, les animaux les plus exotiques comme le wallaby, les reptiles qui nous provoquent des sensations fortes entre répulsion et fascination, les chats de grande taille ou sans poils mais tout autant affectueux, les tortues transparentes ou sans carapace, les rongeurs à qui il ne manque que la parole, les animaux de ferme qui embellissent la cour de leurs plumes colorées et de leur gaité si communicative, les chiens de cirque, les lapins si doux, les… Animaux, en quantité !

"Le salon a été conçu pour exposer un maximum d'animaux. C'est une première en Europe. Il y a les animaux de compagnie mélangés aux animaux de ferme et les NAC", explique Zafi, organisateur de l'évenement. Une possibilité pour petits et grands de découvrir plus de 400 espèces "Je ne sais pas combien il y aura d'animaux mais je sais qu'ils seront plus de 2000", ajoute-t-il.

Outre les nouveautés, cette 7ème édition du Salon Animalier Zanimos mettra en avant la ferme (ferme pédagogique, d'élevage et auberge). Un grand emplacement sera consacré aux taureaux, vaches, cochons, cabris et animaux de basse cour pour le plaisir de tous. Des animaux qui ont été très heureux à la vue d'une caméra à la veille de l'ouverture du salon. Les interviews des animaux sont à retrouver dans la vidéo ci-dessous.

Chaque jour, des passionnés présenteront des races de rapaces, de reptiles, de lapins, de tortues, et d'autres espèces. Emmanuel Lemagnen, président de la société chelioniophile de Bourbon présentera plus de 35 races de tortues et une en particulier : "Le public aura la possibilité de voir une tortue de terre de Birmanie. C'est l'une des plus rares au monde", détaille l'exposant. De son côté, Bernard Gougache, maître fauconnier, assurera la présentation de 9 espèces de rapaces, soit 14 oiseaux. " Il y aura une partie animation, le fauconnier va passer dans le public et faire caresser l'oiseau par les enfants et les adultes", lâche le passionné.

En plus de la découverte des animaux, des concours, spectacles et démonstrations seront organisées.

L'entrée au salon est de 6 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants de plus de 3 ans, et gratuite pour les personnes à mobilité réduite (sur présentation de la carte). Le salon est ouvert tous les jours de 10H00 à 19H00.

Concours : Du plus beau Royal Bourbon/ Concours Zanimos Beauty Show où le maître et l’animal seront assortis

Spectacles: M. Ariste et son Circ’O Chien / Un show mode canin / Des danses chinoises



Démonstrations: Chiens en décombre et guide d'aveugle / Extraction de miel

