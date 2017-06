Ce lundi 26 juin 2017, Angel, un chiot de six mois, a été retrouvé agonisant dans la cour d'un particulier à Saint-Paul. Ce dernier gisait dans ses excréments, dans, semble-t-il, l'indifférence de ses propriétaires, selon les informations de l'association Arche de Freyja, qui a pris le chien en charge. Arrivé trop tard à la clinique, l'animal est mort, "sans pouvoir être soulagé", avant le début du protocole de soins.

Il aura fallu une heure à l'Arche de Freyja, association de protection animale réunionnaise pour prendre en charge ce chiot de six mois, nommé Angel après son décès. Signalé par un voisin, l'animal a été retrouvé "devant la porte d'entrée" de ce qui pourrait être ses propriétaires, selon les informations de la structure associative, dont le post et les photos du chien, pouvant choquer, sont disponibles ci-après. L'animal a, en tout cas, été retrouvé dans la cour d'un particulier et non sur la voie publique.

Gisant dans ses excréments, pratiquement dans le coma, il semblerait que l'animal ait souffert plusieurs heures, avant sa prise en charge. Transporté dans une clinique vétérinaire de Saint-Paul, le chiot de six mois a été diagnostiqué gravement dénutri, en état d'hypothermie sévère et souffrant d'une déshydratation importante.

Révoltée, l'Arche de Freyja ainsi que d'autres associations comptent porter plainte dès demain. Une pétition devrait également être mise en ligne prochainement pour que cessent ces actes de maltraitances, qui se caractériseraient ici par la non-assistance.

