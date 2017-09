"Elle a été baptisée Vigette par les vigies requin qui l'ont récupérée aux Brisants ce dimanche matin 3 septembre 2017. C'est une jeune tortue verte de 8kg et 41 cm qui présente des cicatrices d'une attaque de requin", indique Kélonia, le centre d'études des tortues marines. "L'étude des cicatrices montre que l'attaque remonte à plus de deux mois, car la cicatrisation est bien avancée (cette cicatrisation chez les tortues est plus lente que chez les mammifères)" ajoute le centre. Vigette est soignée à Kélonia

Le prédateur est très probablement un jeune requin tigre comme le montre la taille de la morsure et la forme des lésions identiques sur et sous la carapace. Cette attaque a dû se dérouler au large dans des eaux de bonne qualité qui ont favorisé la cicatrisation et limité les risques d’infection.

La tortue, qui a perdu une nageoire, a malgré tout survécu. "L’amputation totale d’une nageoire antérieure pénalise grandement ses capacités de locomotion et donc de fuite en cas de nouvelle rencontre avec un prédateur. Des radios permettront d’en savoir un peu plus sur les conséquences des morsures au niveau du squelette de la carapace" note Kélonia avant de dire "merci aux vigies requin pour leur sauvetage".

