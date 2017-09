Durant ce mois de septembre 2017, la SEOR (société d'études ornithologiques de La Réunion) célèbre ses vingt ans d'existence. Pour l'occasion, expositions et conférences sont au programme, avec un focus sur un oiseau différent chaque semaine. Les pétrels, le papangue, ou encore le tuit-tuit n'auront plus de secret pour les visiteurs. Ci-après, retrouvez le programme de la SEOR.

Durant ce mois de septembre 2017, la SEOR (société d'études ornithologiques de La Réunion) célèbre ses vingt ans d'existence. Pour l'occasion, expositions et conférences sont au programme, avec un focus sur un oiseau différent chaque semaine. Les pétrels, le papangue, ou encore le tuit-tuit n'auront plus de secret pour les visiteurs. Ci-après, retrouvez le programme de la SEOR.

Les pétrels (noir de Bourbon et de Barau), le papangue, le tuit-tuit, le tec tec ou encore le paille-en-queue, autant d'espèce d'oiseaux aussi rares qu'en danger d'extinction, vivant tous à La Réunion. Endémiques ou indigène, certaines espèces font l'objet de programmes de préservation, à l'instar du Projet Life + Pétrels, chapeauté par le Parc national de La Réunion et financé par l'Union européenne. Le tuit-tuit également, fait l'objet d'une protection particulière contre les chats. L'oiseau, endémique de La Réunion, ne se trouve qu'à la Roche Ecrite, dans les hauts du Nord de l'île.

La SEOR, qui est une association, est l'un des interlocuteurs privilégiés quant aux populations d'oiseaux de l'île. Ses missions : favoriser la conservation de l'avifaune de La Réunion et de ses milieux, être l’interlocuteur privilégié des aménageurs et des gestionnaires du milieu naturel dans le domaine des études ornithologiques ou encore promouvoir les connaissances et sensibiliser le public, jeune et moins jeune, à la protection de l'environnement.

La structure accompagne également les sauveteurs d'oiseau en détresse, mais s'attèle également à l'éducation à l’environnement et à des études pour la conservation des oiseaux.

En ce mois d'anniversaire, les conférences et expositions s'organiseront comme suit :

Semaine 1 : le Papangue

Exposition du 4 au 10 septembre 2017 au Mascarin Jardin Botanique à Colimaçons Saint-Leu.

Conférence le vendredi 8 septembre à 18 heures (réservation pour la conférence par mail à l'adresse suivante : monique.paternoster@cg974.fr ou par téléphone 0262 24 79 23)

Semaine 2 : les Pétrels Exposition du 11 au 17 septembre 2017 à Kélonia à Saint-Leu;

Conférence le vendredi 15 septembre à 18 heures (réservation pour la conférence par mail à l'adresse suivante : lifepetrels@reunion-parcnational.fr) Semaine 3 : le Tuit-tuit Exposition du 18 au 24 septembre 2017 dans le hall de l’Hôtel de Région (Pyramide inversée) à Sainte-Clotilde.

Conférence le mercredi 20 septembre à 18 heures à l’hôtel de la Région (réservation pour la conférence par mail à l'adresse suivante : association@seor.fr ou par téléphone 0262.20.46.65) Ce mois d'anniversaire sera clôturé avec l'ensemble des adhérents aux Makes le samedi 23 septembre. (plus d'informations au 0262.20.46.65)

Toutes les informations relatives à la SEOR sont à retrouver sur www.seor.fr. ou sur la page Facebook de l'association.