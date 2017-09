Pour la deuxième année, Murielle courra la Diagonale des Fous lors du Grand Raid 2017, pour celles et ceux qui sont "sans voix" : les animaux. Mais pour que la course prenne tout son sens et que la réussite soit au rendez-vous, l'organisation de la Diagonale des Sans Voix est à la recherche de bénévoles.

Pour la deuxième année, Murielle courra la Diagonale des Fous lors du Grand Raid 2017, pour celles et ceux qui sont "sans voix" : les animaux. Mais pour que la course prenne tout son sens et que la réussite soit au rendez-vous, l'organisation de la Diagonale des Sans Voix est à la recherche de bénévoles.

L'an dernier, Murielle avait, en compagnie d'Eric, parcouru la Diagonale en un peu plus de 59 heures. Une course qui avait permis de faire connaître ce groupe de protection animale. Une cagnotte est restée ouverte le temps de la course sur la plate-forme Leetchi.com, permettant de récolter 1.250 euros, soit le sauvetage de trois chiens et de deux familles de chats.

Parce que l'errance animale n'a depuis tjours pas disparu de La Réunion, Murielle remet ça pour le Grand Raid 2017 et compte sur la générosité des Réunionnais pour la soutenir dans sa course.

Mais avant de prendre le départ du Grand Raid, le groupe de la Diagonale doit s'organiser pour porter la meilleure assistance possible à Murielle. Ainsi, le groupe recherche des bénévoles pouvant assister Murielle sur chaque point de ravitaillement. 22 jonchent le parcours de 164 kilomètres. La coureuse "préparera évidemment les sacs de rechange en amont. Elle peut également fournir des tentes et matelas de sol" note la Diagonale. Il ne manque plus que les bénévoles qui assureront la mise en place du matériel et les massages (des kinés sont également recherchés), pour permettre à Murielle de réaliser sa course dans les meilleures conditions.

Lorsque le départ sera pris, il sera possible de suivre le parcours de Murielle sur la page Facebook dédiée à la Diagonale des Sans Voix. en attendant, c'est au groupe éponyme qu'il faut s'adresser pour toutes les informations relatives au bénévolat auprès de la traileuse.

La course prendra le départ à 22 heures, le 19 octobre prochain.

jm/www.ipreunion.com