Non, il ne s'agit pas d'un appel à l'adoption comme (malheureusement) tant d'autres. Loupio cherche activement une famille d'adoption. Son maître, Jean-Claude, tombé gravement malade, ne peut plus s'occuper de son chien... lui aussi malade. Après lui avoir offert le traitement nécessaire, l'association RPA lance un appel pour mettre à l'abri le petit animal. Nous publions ci-dessous l'appel de l'association

"À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association RPA lance un SOS pour un petit loulou malheureux !

Son Maitre Jean-Claude l'a recueilli devant la médiathèque de stpaul il y a un an et demi! Loupio était mal en point sur le bord de la route ! Il le soigne et l'identifie à son nom...cette petite boule de poils sera son fidèle ami pendant un an et demi...il l'emmène régulièrement chez le vétérinaire car il a les yeux asséchés car manque de larmes ...

Il y a deux mois, le maitre de Loupio tombe gravement malade et est hospitalisé à la clinique de rééducation de Ste-Clotilde ...on pense à une neuropathie ...finalement on lui découvre un syndrome parkinsonien dégénératif! Il place son chien chez un ami ...au bout de quelques jours Loupio est retrouvé à côté de la prison de Domenjod...le pauvre cherche son Maitre ...nous retrouvons ses coordonnées téléphoniques et la on nous annonce que son chien ne pourra pas être recupéré...Jean-Claude n'a pas de famille ! pour Emelyne vétérinaire à la riviere des pluies il est impensable de le déposer à la Fourriere; il n'a que 3 ans! Elle me contacte et vu la triste histoire je suis émue et décide de le prendre sous RPA pour lui trouver une famille !

Nous découvrons les vers du coeur à Loupio...il est malade comme son Maitre ...La clinique décidé de lui offrir son traitement très coûteux ! Ce sera son cadeau de Noël est proche ! Loupio séjourne à la clinique depuis 7 jours

#974 #LaRéunion #Loupio cherche activement une famille d'adoption. Son maître, Jean-Claude, est gravement malade, ne peut plus s'occuper de son chien... lui aussi malade. Renseignement auprès de l'association RPA pic.twitter.com/AzKpca1dhm — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 6 décembre 2017

Aujourd'hui, j'ai rendu visite à Jean-Claude avec Loupio...un moment émouvant rempli de larmes ...Loupio est perdu et ressent la maladie de son Maitre !!

Loupio sera proposé à l'adoption samedi 9/12 au monde des animaux de 8h30 à 19h!! Sinon Une famille d'accueil est recherchée...(les frais croquettes et soins sont à notre charge)! Offre à lu un joyeux Noël... tellement triste pour son maitre et lui !"

Association RPA