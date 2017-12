Bonne nouvelle pour Loupio, le petit chien a trouvé une famille d'adoption. Il cherchait une nouvelle maison car son Jean-Claude, tombé gravement malade, ne pouvait plus s'occuper de lui. "Patricia habitant en Sologne a été touchée et très émue par son histoire et a décidé de l'adopter ! Elle vit sur une propriété en Sologne de 2ha! Quel bonheur pour Loupio et son maitre malade qui a appris l'heureuse nouvelle aujourd'hui (mardi 12 décembre 2017 - ndlr) nous a écrit Caroline Cuozzo de l'association Réunion protection animal (RPA)

Pour rappel, Jean-Claude avait recueilli Loupio devant la médiathèque de Saint-Paul il y a un an et demi! Le petit chien était mal en point sur le bord de la route ! Il le soigne et l'identifie à son nom.

"Il y a deux mois, le maitre de Loupio tombe gravement malade et est hospitalisé à la clinique de rééducation de Sainte-Clotilde ...on pense à une neuropathie ...finalement on lui découvre un syndrome parkinsonien dégénératif! Il place son chien chez un ami ...au bout de quelques jours Loupio est retrouvé à côté de la prison de Domenjod...le pauvre cherche son mapigtre... nous retrouvons ses coordonnées téléphoniques et la on nous annonce que son chien ne pourra pas être recupéré...Jean-Claude n'a pas de famille ! pour Emelyne vétérinaire à la Rivière des Pluies il est impensable de le déposer à la Fourriere; il n'a que 3 ans! Elle me contacte et vu la triste histoire je suis émue et décide de le prendre sous RPA pour lui trouver une famille" racontait Caroline Cuozzo, il y a quelques jours.

Lire aussi : "Malade, il est obligé de se séparer de son chien"

La végtérinaire a ensuite découvert que Loupio a des vers du cœur. "Il est malade comme son amître ...La clinique décidé de lui offrir son traitement très coûteux ! Ce sera son cadeau de Noël est proche" commentait Caroline Cuozzo en indiquant que le petit chien attendait d'être adopté

C'est désormais chose faite.

www.ipreunion.com