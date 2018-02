Le jeune Jack Russel de 6 mois Mali, sauvagement mutilé et retrouvé dans un parking sous-terrain de Sainte-Clotilde, est toujours à la clinique vétérinaire de Saint-Paul. L'association Réunion Protection Animale (RPA) a donné de ses nouvelles sur sa page Facebook. Il devrait être opéré en fin de semaine. (photo RPA)

Mali avait retrouvé ce dimanche 4 février en état de choc dans une résidence des Deux-Canons à Sainte-Clotilde la queue sectionnée et avait "été castré au niveau du scrotum sans point de suture". Selon une membre de l'association RPA, le jeune chiot est toujours choqué et "se promène, mange et fait ses besoins". "Il apprécie les calîns et les caresses" explique-t-elle.









