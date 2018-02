Une internaute nous transmet la photo d'une chienne et de ses chiots âgés d'une semaine. Ces animaux errants dorment actuellement dans un immeuble en pleine construction et sont en danger selon elle. Explications.

Plusieurs dangers guettent ces petites bêtes d'après l'auteure de la photo que nous diffusons.

"Des matériaux tranchants sont dans cet immeuble et les petits risquent de se blesser. Ils ont à peu près 1 semaine. La chienne vit dans le quartier depuis plusieurs années avec d'autres chiens. Ils cherchent à manger et ne font mal à personne mais ils sont maltraités par certaines personnes. Les gens préfèrent jeter de la nourriture dans la poubelles au lieu de les donner à ces pauvre chiens", se désole-t-elle.

La bonne samaritaine les nourrit grâce à l’aide d’autres voisins de son immeuble. Elle craint que des jeunes de son quartier viennent récupérer ces chiens et leur fassent du mal.

"Ils ont récupéré d'autres chiens l’an dernier et on a jamais su ce qu’ils sont devenus. Il y a déjà eu des cas de maltraitance sur d’autres chiens. Les petits ne sont pas sevrés et ne peuvent pas être déplacés", ajoute-t-elle.

Elle lance un appel sur les réseaux sociaux afin de trouver des gens souhaitant les adopter. Des messages ont déjà été envoyés à des associations de protection animale afin de les recueillir.

ts/www.ipreunion.com