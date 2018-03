Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Une chienne a été retrouvée en fin de semaine sur plage de l'Herrmitage où elle agonisait sous un buisson. C'est une touriste qui a alerté l'association Réunion Protection Animale (RPA). Âgée d'environ 11 ans, la chienne a été baptisée Blanche et l'association a indiqué qu'elle était la recherche d'une famille d'accueil. La circulation de l'information s'est bien faite sur les réseaux sociaux et les propriétaires de la chienne se sont rapidement manifesté. Ils avaient perdu leur animal depuis quatre mois et étaient à sa recherche depuis. La chienne a repris des forces et a retrouvé son foyer.

