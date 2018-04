Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

C'est une première en France et en Europe. La Fondation 30 millions d'amis et deux professeurs de droit privé et spécialistes du droit animalier viennent de créer le code juridique de l'animal. Il réunit les nombreux textes qui étaient dispersés dans 7 codes judiciaires qui régissent notre rapport aux animaux.

