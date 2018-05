Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 54 minutes

L'association Réunion Protection Animale (RPA) organise le samedi 2 juin 2028 la 6e édition de son opération " Adoptions et croquettes ". Au Monde des Animaux à Sainte-Marie, de 8 à 19 heures, le public pourra venir à la rencontre de son futur animal de compagnie. Il sera aussi possible de faire des dons au profit des nombreux animaux sauvés par RPA, comme Tchoupie, ce petit chien violenté mais aujourd'hui sain et sauf

