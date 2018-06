Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Défi relevé et opération réussie pour l'association Réunion protection animale ce samedi 2 juin 2018 à Sainte-Marie. Six chiens et chats ont été adoptés, 1700 kg de croquettes, des couvertures et des couettes ont été collectés au cours de cette journée de sensibilisation à la bien traitance animale

