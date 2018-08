Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia, l'observatoire des tortues marines, raconte dans un communiqué que nous publions ci-dessous la belle histoire de Margot, une petite tortue sauvée des fils de pêche dans lesquels elle était empêtrée

"Grâce à la photo ID nous venons de reconstituer l’incroyable histoire d’une jeune tortue à La Réunion



En novembre 2017 lors du nouveau programme de Kelonia d’étude du comportement des tortues par micro-cameras Hatocam , une jeune tortue verte est filmée par une des camera. Elle est en train de se régaler sur le tombant de l'Hermitage. L’analyse des photos de profils permet de reconnaitre la tortue verte Margot

Ce n’est pas la première fois que nous croisons Margot, car elle a déjà été capturée et baguée en 2015 lors du programme Egetomer d’étude sur la génétique des tortues de mer porté par Kelonia et Ifremer. En un peu plus de 2 ans Margot a bien grossit et n’a pas quitté le tombant de l'Ermitage.

Mais Margot est connue et baptisée depuis novembre 2013! Déjà à l’hermitage un apnéiste photographie une jeune tortue verte avec un problème à sa nageoire gauche. Celle-ci présente des lésions, est gonflée et reste pendante. Heureusement sa nageoire droite est bien mobile. Margot est depuis 5 ans à La Réunion mais qu’elle est l’origine de sa blessure à sa nageoire gauche ?

Le 28 aout 2018 nous recevons une vidéo datant de août 2013, qui va compléter l’histoire de Margot et nous faire découvrir qu’elle aurait pu ne jamais être photographiée et baptisée par l'apnéiste, ni participer aux programmes d’étude des tortues marines à La Réunion !

Une vidéo est réaiséee le 24 aout 2013 : 3 mois avant les premières photos de Margot reçues à Kelonia. Il y filme la libération par des plongeurs d’une jeune tortue verte avec un fil enroulé autour de la nageoire gauche. Elle n’utilise plus sa nageoire. Sans cette intervention, elle aurait au mieux perdu sa nageoire, au pire pas survécu.

L’analyse de ses profils par photoId montre qu’il s’agit de Margot et permet ainsi de compléter son histoire. On comprend alors pourquoi elle n’utilisait pas sa nageoire gauche fin 2013 et que sans l’intervention des plongeurs en aout 2013, nous n’aurions jamais pu vous raconter sa belle histoire!

En janvier 2012, à l’Ermitage toujours, une autre jeune tortue avait eu moins de chance et avait été retrouvée noyée, prise au même piège que Margot! Les fils de pêche fantôme (abandonnés en mer) sont un danger mortel pour la faune marine et les tortues en particulier".