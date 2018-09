Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

C'est un véritable drame pour la biodiversité qui s'est produit au large du Mexique, a révélé CNews ce jeudi 30 août 2018. 300 tortues olivâtres, menacées d'extinction, ont été retrouvées sans vie dans le Pacifique. Les malheureux animaux ont été pris au piège par un filet de pêche de 120 mètres mis à l'eau par un bateau de pêche au thon. Cet équipement n'est pas homologué, souligne la chaine d'information en continue. Les tortues ont été enterrées sur la plage. "Scandaleux et hélas quotidien sur de multiples espèces protégées. Les prédateurs de l'océan ne sont pas assez réprimés notamment les pêcheurs aux filets de pêche immenses et illégaux" a tweeté Ségolène Royal, Ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique

