Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Insupportable", inoui", "odieux". Les qualificatifs manquent à Caroline Cuozzo de l'association RPA. Ce samedi 8 septembre 2018, grâce au signalement d'une infirmière libérale prévenue par une patiente, une petite chienne a été retrouvée dans la ravine de Saint-Gilles à Villèle, dans les hauts de Saint-Gilles. Le jeune animal, dans un état de maigreur ultime, était enchaîné et cadenassé à un arbre en plein soleil, sans nourriture, sans eau. Grâce à un sécateur et à l'aide de deux jeunes hommes, la branche qui la retenait a été coupée et la jeune chienne libérée. Mais dans quel état !

