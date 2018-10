Depuis plus de vingt ans, le Groupe Les Flamboyants, dont ses deux cliniques psychiatriques Les Flamboyants Ouest et Sud, est sans cesse à la recherche de nouvelles approches pour le bien-être de ses patients. Avant d'investir dans de nouveaux outils thérapeutiques, comme la stimulation magnétique transcranienne répétitive (rTMS) ou encore la réalité virtuelle, la Direction Générale a signé une convention de partenariat avec la SPA (Société Protectrice des Animaux) du Sud de La Réunion afin de proposer une nouvelle approche de soins à l'échelle de ses établissements : la zoothérapie, dite aussi "médiation par l'animal".

La zoothérapie, ou médiation par l’animal, est une approche de soins utilisée principalement pour les patients souffrant de troubles dépressifs, troubles de l’humeur, névroses ou troubles du comportement. Cette activité thérapeutique est aujourd'hui proposée par les équipes des deux cliniques grâce à un partenariat avec la SPA Sud Réunion. Une fois par semaine, un groupe de patients accompagnés par des soignants se rendent dans les locaux de la SPA Sud pour rencontrer des animaux domestiques (chats et chiens).

Au programme : promenades et câlins avec les animaux du refuge... Le contact avec ces derniers participe à développer la confiance en soi des patients et favorise leur bien-être, tel est le constat que font les soignants des cliniques après 2 ans d'expérimentation. "Ce partenariat vise plusieurs objectifs thérapeutiques pour les patients : sensibiliser à l’empathie et au respect d’autrui, développer le contact avec la réalité, développer l’estime de soi, aider à une socialisation ou encore améliorer la communication et le sens relationnel" explique Aude d’Abbadie-Savalli, Directrice Générale du Groupe Les Flamboyants. Elle poursuit : "Au-delà de l’aspect thérapeutique, le partenariat avec la SPA permet de sensibiliser nos patients, ainsi que nos équipes, à la protection des animaux domestiques, à l’apprentissage des soins et à leur éducation".

Cette expérience est également bénéfique pour les animaux recueillis par la SPA. "La présence des patients de la clinique procure du bien-être à nos pensionnaires. Certains d’entre eux sont en effet très peureux et ont besoin de contacts humains, la rencontre permet de les sociabiliser", ajoute Sadia Sprang, Directrice de la SPA Sud Réunion.

Convaincus par les apports du contact de l’animal en santé mentale, depuis quelques semaines les professionnels de la clinique Les Flamboyants Sud pratiquent l’activité assistée par l’animal dans la structure.

C’est une activité thérapeutique qui consiste à faire intervenir un chien en tant que médiateur thérapeutique dans la relation entre le patient et le soignant. Les chiens intervenant dans le cadre de l’activité assistée par l’animal sont des chiens appartenant aux soignants de la clinique. Ils sont bien sûr assurés par la clinique et leurs interventions ont été validées par un vétérinaire (vérification du bon état sanitaire et du comportement de l’animal).

Cette activité est soumise à une orientation médicale par le psychiatre avec accord du patient. " L’activité assistée par animal ne guérit pas. L'animal n'est ni un médicament, ni un thérapeute, il est un médiateur dans la relation entre le patient et le soignant ", précise le Docteur Sarah El Tamer, Psychiatre à la clinique Les Flamboyants Sud.