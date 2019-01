Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Après plusieurs tentatives infructueuses, la tortue imbriquée signalée depuis plusieurs semaines à Bassin pirogue avec un hameçon et un fil de pêche a été récupérée mercredi 9 janvier 2019 par le Centre de soins de Kelonia, grâce à l'assistance des usagers des lieux. Elle est reconnaissable à deux tâches blanches à l'arrière de sa carapace. Si le hameçon et la ligne ne sont plus visibles, c'est qu'ils ont peut-être été perdus ou avalés. La tortue devrait passer demain matin une radio de contrôle et une prise de sang. Si rien d'anormal n'apparaît la tortue sera rapidement relâchée dans l'Océan.

