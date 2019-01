Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La tortue récupérée au Bassin Pirogue par les soigneurs de Kélonia, s'est remise de son anesthésie. Jeudi 10 janvier, l'animal avait subit des examens médicaux et des radios : 5 hameçons ont été découverts dans son corps. Victoria avait subit une anesthésie afin de retirer 3 hameçons le jour même. Elle est actuellement en bassin sur le centre de soins et sous traitement antibiotique et contre les parasites. Jeudi prochain, une nouvelle radio de contrôle est programmée pour suivre l'évolution de l'hameçon encore au niveau de l'intestin.

