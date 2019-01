En 2018, les Réunionnais ont encore été solidaires et généreux. À travers les gamelles solidaires et autres cagnottes, l'association a pu s'y retrouver et s'occuper des ses pensionnaires à quatre pattes. L'Arche de Noé dresse un bilan des actions réalisées en 2018 et lance une nouvelle cagnotte pour janvier 2019. Ces contributions permettent à l'association de compenser l'écart de prix entre la métropole et La Réunion. Car s'occuper, nourrir, soigner un animal a La Réunion coûte plus cher que dans l'Hexagone. Des dons d'autant plus important que l'association a fait face à un nombre important d'arrivées à la fin de l'année dernière. À tel point que le refuge affiche complet, une bien mauvaise nouvelle pour ce refuge qui fête ses 25 ans d'existence. Le communiqué de l'association ci-dessous. (photo d'illustration)

4928 €, c'est le montant de vos contributions entre juillet et décembre 2018 à nos cinq Gamelles Solidaires en faveur des chiens et chats de l'Arche de Noé. Compte tenu de l'importance de cette contribution mensuelle pour le budget Aliments de nos pensionnaires, nous relancons dès à présent cette gamelle solidaire avec celle de Janvier 2019 et, sauf contexte particulier, nous la renouvellerons chaque mois.



Parallèlement, nous avons aussi pu collecter en 2018, grâce aux cagnotteurs et cagnotteuses de l'Est de l'ile 120 sacs de 20 kg de croquettes chiens prépayées pour 3354 € à Fermes et Jardins St-André, diminuant ainsi d'autant notre facture pour les 720 sacs achetés en 2018 pour un montant de 20 124 €.



Par ailleurs compte tenu de l'écart de prix entre notre "Caddie aliment animaux Réunion" (171 €/jour) et le prix de ce même "Caddie aliment animaux Métropole" (98 €/jour), votre contribution à cette Gamelle Solidaire nous permet de compenser cet écart afin d'offrir à nos animaux ce dont ils ont besoin au quotidien.



Une Gamelle solidaire d'autant plus nécessaire que depuis le 20 décembre le nombre de pensionnaires dans nos rangs ne cesse de gonfler avec des arrivées non programmées.



En effet, pendant les vacances de l'été austral, la plupart des familles d'accueil baissent le rideau jusqu'à la rentrée ; il ne reste alors que les refuges SPA de Ste Marie, de St Pierre et du Tampon, avec au préalable un passage obligé par les fourrières respectives associées où s'opère un tri sélectif sans état d'âme d'où ne sortiront que quelques heureux élus, les autres passant sous les fourches caudines de l'euthanasie. Quelques chanceux arriveront jusqu'à notre Arche de Noé, le seul refuge indépendant de toute fourrière, avec une capacité d'accueil toutefois non indéfiniment extensible.



Ainsi sont entrés, par la porte ou jetés par-dessus le portail :

• Ti-Rex, petit croisé Pinscher de 2 ans, recueilli par une touriste sur la déchetterie de l’Hermitage, polyfracturé, soigné par la Clinique Vétérinaire de Grand Fond, en famille d’accueil chez Liliane Fontaine, 92 ans, jusqu’au 13 décembre, en attente d’une famille d’adoption ;

• Bambou chienne de 8 ans, de type Royal Bourbon et ses petits âgés de 2 mois, en provenance de St-Pierre et entrée au refuge le 17 décembre en raison d’un traitement médical long (4 mois) que doit subir sa maîtresse en métropole ; Bambou rejoindra ses maîtres lorsque leur situation sera stabilisée ; les deux petites sont à l’adoption ;

• Noelle, chiot femelle de 3 mois, discrètement déposée dans la cour avant de la Présidente, le lendemain du Réveillon de Noël, sans doute un cadeau malvenu, également à l'adoption ;

• Les "petites Zeppelin", 3 petites femelles de 4 mois environ, nés dans un champ de canne de Bras Panon et dont la mère a disparu le 24 décembre au soir, après les pétards ; véritables dirigeables sur pattes du même nom en raison de leur infestation massive par les vers digestifs, elles ont été nourries pendant une semaine par M. et Mme Nirlot, donateurs réguliers en sacs de croquettes prépayées ; elles ont été mise en sécurité le 29 décembre à l'Arche de Noé, en prévision de la prochaine vague de pétards du 31 décembre ;

• Lucky, petit mâle de 4 mois environ, jeté par dessus le portail du refuge vers le 20 décembre, en même temps que son compagnon d'infortune et qui sera finalement hospitalisé quelques jours après son arrivée pour une leptospirose dont il se remet lentement (voir sa cagnotte par ailleurs) ;

• Cookie, jeune mâle de 15 mois environ, non identifié, avec un joli poil mi-long couleur biscuit cookie justement, sociable avec le personnel et ses congénères, jeté hier 11 décembre vers 10h du matin par-dessus le portail sans carte de visite. Sera mis à l'adoption après vaccination et identification.

• Enfin, "leetchi sur le gâteau", le 25 décembre notre présidente a eu la surprise de voir sautiller dans son jardin un petit lapin blanc qu'il a fallu protéger des chiens de la maison qui avaient commencé à flairer l'intru ; après une demi-heure de ruse, à la lumière de la torche et avec un drap, Jeannette a pu être mise en sécurité dans une cage à chat et rejoindre, dans un premier temps, la baignoire de la salle de bains de la chambre d'amis. Un passage chez un animalier de Fermes et Jardins St-André le lendemain a permis d'établir que Jeannette était une femelle de 4 mois, x lapin et géant des Flandres, non identifiée ; probablement encore un cadeau mal choisi.

Pour le moment, on affiche complet.



