Vous avez toujours rêvé de vous faufiler dans les coulisses d'un aquarium ? De découvrir la routine d'un soigneur animalier ? De passer derrière la vitre, pour approcher vos espèces marines favorites ? Et bien, tout cela est possible. L'aquarium de Saint-Gilles organise l'animation " soigneur d'un jour. " Vis m vie de soigneur animalier, un concept qui marche, suivez nous derrière les bassins de l'aquarium de Saint-Gilles.

Vous vous dites que cette animation s’adresse aux marmailles ? Et bien vous avez tort, les adultes aussi peuvent être soigneurs d’un jour. Vous savez pourquoi ? Parce qu’il n’y pas d’âge pour être passionné !

Être dans la peau d’un soigneur le temps d’une matinée et s’occuper d’animaux marins, l’occasion de satisfaire la curiosité de bien des passionnés. Car après une visite classique, certains curieux restent sur leur faim et jettent un œil fureteur pour voir ce qui se passe derrière les bassins. Comment on nourrit ces curieux animaux ? Comment on en prend soin ?

Cette fascination pour les coulisses des parcs animaliers ne date pas d’aujourd’hui. Les grosses structures zoologiques ont saisi la balle au bond il y a quelques années déjà. L’animation " soigneur d’un jour " est entrée dans les mœurs.

À La Réunion, la direction de l’aquarium a lancé l’atelier il y a trois ans en mode aquariologie. Toute l’année, adultes et enfants peuvent être, le temps d’une matinée, soigneurs animaliers et approcher au plus près les animaux marins de l’aquarium de Saint-Gilles. De la langouste au requin léopard.

Un souvenir impérissable

Pour Pascale Bocchiardo, la directrice de l’aquarium, il y a des rencontres qui font leur petit effet " les langoustes, c’est très impressionnant car elles grimpent sur les parois du bassin au moment du nourrissage, les poulpes font la même chose ! Il y a aussi les requins léopards et les raies, ce sont de gros gourmands, ils montent en surface, ça surprend " s’amuse-t-elle.

Le déroulé de la matinée

L’expérience dure quatre heures. De 8h à 12h. Après un tour des bacs pour vérifier si tous les poissons sont en bonne santé, le soigneur néophyte aide le soigneur professionnel à préparer la nourriture des animaux, " le soigneur du jour a les mains dans le cambouis " sourit Pascale Bocchiardo. Puis, c’est parti pour le nourrissage des poissons. Langoustes, murènes, raies, requins… le soigneur animalier explique le régime alimentaire de chaque espèce, " tout le monde ne le sait pas mais beaucoup de poissons sont végétariens, parfois, ça étonne nos soigneurs d’un jour de voir que l’on donne des carottes à un poisson ! " poursuit Pascal Bocchiardo.

Pédagogie

Cette animation a plusieurs vocations " déjà, c’est pédagogique, cela permet au soigneur d’un jour d’en apprendre plus sur les espèces marines qui se trouvent à l’aquarium, cela permet aussi de voir comment on travaille et de découvrir les métiers autour des animaux marins. Et il y a aussi un côté démystification du travail de soigneur animalier. Les personnes que nous recevons sont, pour la plupart très passionnés et très curieux, cela permet aussi si ce n’est de susciter des vocations, au moins d’ancrer l’océan dans le cœur des marmailles, grands ou petits " finit Pascal Bocchiardo.

Un atelier enrichissant qui a lieu tout au long de l’année. Être soigneur d’un jour coûte quand même la bagatelle de 60 euros par personne.

fh/www.ipreunion.com