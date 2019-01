La jeune tortue imbriquée Victoria sera relâchée dans son bassin pirogue samedi 2 février à 11 heures. Elle a été libérée des ses 5 hameçons, observés lorsqu'elle a été récupérée par le Centre de soins de Kelonia. Elle recommence à se nourrir depuis quelques jours.

Victoria sera équipée d’une balise GPS qui permettra au Centre de suivre ses déplacements. En effet si la jeune tortue est très souvent observée au niveau du bassin pirogue, l’étude de ses crottes montre la présence d’algues rouges caractéristiques des tombants récitals.

Kelonia souhaite, grâce à Victoria et sa balise, compléter les connaissances sur la biologie des tortues imbriquées à La Réunion. Cette espèce protégée, et qui fait l’objet d’un Plan National d’Actions est encore très peu étudiée à la Réunion, et les connaissances la concernant encore très partielles.

Le relâcher de Victoria est aussi l’occasion de sensibiliser à l’impact des déchets (plastique, fils de pêche) sur les tortues marines, et sera suivi d’un pic-nic Zéro déchet.

