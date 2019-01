La Cinor informe les administrés de la communauté intercommunale du Nord des services liés aux affaires animales. Campagne de stérilisation et d'identification des animaux, ramassage des chiens errants, ramassage des dépouilles animales ou l'adoption et les animaux perdus, découvrez les numéros utiles afin de prendre soin de vos animaux ou les services à contacter. (photo d'illustration)

Campagne de stérilisation et d’identification des animaux

Cette prestation consiste à offrir un service de stérilisation pour les foyers non imposables de la CINOR. Chaque foyer non imposable pourra bénéficier par période d’un an de :

- La gratuité totale de la stérilisation et de l’identification pour le 1er animal,

- D’un coût de la prestation minorée de 50 % pour le second.



La prestation ne concerne que les femelles. Les personnes souhaitant bénéficier de la prestation doivent contacter le prestataire pour prendre rendez-vous et remettre les pièces nécessaires au dossier (avis de non imposition, justificatif d’adresse et pièce d’identité)



Pour tous renseignements et prises de rendez-vous :

• Pour les habitants de Saint-Denis :

Centre de Stérilisation de la SPA : 0262 41 50 44

• Pour les habitants de Sainte-Marie :

Austral Vétérinaire : 0262 53 43 43

Alloveto : 0262 29 70 08

• Pour les habitants de Sainte-Suzanne :

Vet Alizés : 0262 30 35 35

Ramassage des animaux errants

Prestataire : Recyclage de l’Est

Service Environnement de la Cinor : 0800 315 316 (Numéro Vert)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h à 16h15.



Pour toute urgence : En soirée, les week-ends et jours fériés, les usagers devront contacter directement la police ou les pompiers.

Ramassage des dépouilles animales

Prestataire : Recyclage de l’Est

Contactez le 0692 86 92 47

Du lundi au samedi de 8h à 18h



Attention : L’intervention sur voies rapides (2x2 voies) est assuré par la Direction Régionale des Routes (Drr). Les dépouilles des animaux de plus de 40 kg ainsi que les animaux d’élevage (cochons, cabris, boeuf, etc) sont gérés par le Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de La Réunion (Gdsbr).

Contact au 0262 27 54 07.

Adoption et animaux perdus

- Animal perdu :

Fourrière du Grand Prado : 0262 28 98 84

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h à 16h



- Adoption d’un animal :

Refuge du Grand Prado (gestionnaire Spa Réunion) : 0262 28 67 78 et 0692 30 86 88

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h